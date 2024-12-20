О нас

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
20 декабря 2024 г. 16:48
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Большие успехи, достигнутые во всех сферах общественно-политической жизни Азербайджана, значительные достижения в экономическом развитии страны, укреплении ее авторитета на мировой арене неразрывно связаны с Вашим именем.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглы, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Gurbanguly Berdimuhamedov congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

Самое читаемое

Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
13 декабря 2024 г. 18:51
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
16 декабря 2024 г. 13:30
В двух районах Баку не будет газа
В двух районах Баку не будет газа
16 декабря 2024 г. 09:34
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
15 декабря 2024 г. 12:18
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
В Баку запущен новый автобусный маршрут
ФотоВ Баку запущен новый автобусный маршрут
15 декабря 2024 г. 10:56
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
19 декабря 2024 г. 12:12
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
16 декабря 2024 г. 17:14
Синоптики предупредили о сильном ветре
Синоптики предупредили о сильном ветре
14 декабря 2024 г. 15:16
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
18 декабря 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi