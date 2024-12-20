Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
Примите мои теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.
Большие успехи, достигнутые во всех сферах общественно-политической жизни Азербайджана, значительные достижения в экономическом развитии страны, укреплении ее авторитета на мировой арене неразрывно связаны с Вашим именем.
Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглы, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях".