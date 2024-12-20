Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Большие успехи, достигнутые во всех сферах общественно-политической жизни Азербайджана, значительные достижения в экономическом развитии страны, укреплении ее авторитета на мировой арене неразрывно связаны с Вашим именем.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглы, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях".