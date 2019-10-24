Гуманитарно-исторические связи духовных традиций Азербайджана и России обсудили в Москве

В научном зале Совета Российского государственного гуманитарного университета в Москве состоялась научно-практическая конференция "Гуманитарно-исторические связи духовных традиций Азербайджана и России".

Как передаёт российское бюро Report, мероприятие посвящено 650-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Организаторами конференции выступили Российский государственный гуманитарный университет (РФ) совместно совместно с Международной ассоциацией евразийского развития (Азербайджан).

В мероприятии приняли участие представители Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Министерства иностранных дел и посольства Азербайджана в России, видные общественные и политические деятели России, Азербайджана и других стран.

На конференции были рассмотрены вопросы истории и современного состояния российско-азербайджанских гуманитарных связей, роль духовных традиций в развитии государственности стран евразийского региона, поиск ответов на вызовы современному устойчивому развитию государств и народов, связанных общим богатым историко-культурным наследием.