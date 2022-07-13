Губернатор: Сотрудничество между Квемо Картли и азербайджанскими городами будет продолжено

"Часть населения региона Квемо Картли составляют этнические азербайджанцы. Именно поэтому для развития региона важно расширение межсекторальных связей, взаимное сотрудничество и углубление тесных дружественных связей с Азербайджаном".

"Часть населения региона Квемо Картли составляют этнические азербайджанцы. Именно поэтому для развития региона важно расширение межсекторальных связей, взаимное сотрудничество и углубление тесных дружественных связей с Азербайджаном".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил губернатор региона Квемо Картли Георгий Дохтуришвили.

Он отметил, что между Грузией и Азербайджаном существует многолетняя история дружбы и сотрудничества: "Наши усилия по дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества между регионом Квемо Картли и азербайджанскими городами в сферах экономики, образования, туризма и культуры, углублению связей между нашими городами и народами будут продолжены".