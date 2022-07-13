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Губернатор: Сотрудничество между Квемо Картли и азербайджанскими городами будет продолжено

Губернатор: Сотрудничество между Квемо Картли и азербайджанскими городами будет продолжено "Часть населения региона Квемо Картли составляют этнические азербайджанцы. Именно поэтому для развития региона важно расширение межсекторальных связей, взаимное сотрудничество и углубление тесных дружественных связей с Азербайджаном".
Внешняя политика
13 июля 2022 г. 20:43
Губернатор: Сотрудничество между Квемо Картли и азербайджанскими городами будет продолжено

"Часть населения региона Квемо Картли составляют этнические азербайджанцы. Именно поэтому для развития региона важно расширение межсекторальных связей, взаимное сотрудничество и углубление тесных дружественных связей с Азербайджаном".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил губернатор региона Квемо Картли Георгий Дохтуришвили.

Он отметил, что между Грузией и Азербайджаном существует многолетняя история дружбы и сотрудничества: "Наши усилия по дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества между регионом Квемо Картли и азербайджанскими городами в сферах экономики, образования, туризма и культуры, углублению связей между нашими городами и народами будут продолжены".

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Версия на английском языке Governor: Intersectoral relations of Kvemo Kartli with Azerbaijan to be expanded
Версия на азербайджанском языке Qubernator: “Kvemo Kartlinin Azərbaycanla sektorlararası əlaqələri genişləndiriləcək”

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