Губернатор Карамана встретился с замглавы МЧС Азербайджана в Кахраманмараше

Губернатор турецкого Карамана Тунджай Аккоюн встретился с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенантом Этибаром Мирзаевым в городе Кахраманмараше, пострадавшем от сильного землетрясения.

Губернатор турецкого Карамана Тунджай Аккоюн встретился с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенантом Этибаром Мирзаевым в городе Кахраманмараше, пострадавшем от сильного землетрясения.

По сообщению командированного в Турцию сотрудника Report, на встрече была дана подробную информацию о проделанной работе в районе Тюркоглу Кахраманмараша.

T.Аккоюн поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ за оказанную поддержку.

Э.Мирзоев заявил, что они всегда будут рядом с братской страной: "Как всегда, мы будем поддерживать Турцию".