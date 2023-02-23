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Губернатор Карамана встретился с замглавы МЧС Азербайджана в Кахраманмараше

Губернатор Карамана встретился с замглавы МЧС Азербайджана в Кахраманмараше Губернатор турецкого Карамана Тунджай Аккоюн встретился с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенантом Этибаром Мирзаевым в городе Кахраманмараше, пострадавшем от сильного землетрясения.
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 20:03
Губернатор Карамана встретился с замглавы МЧС Азербайджана в Кахраманмараше

Губернатор турецкого Карамана Тунджай Аккоюн встретился с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенантом Этибаром Мирзаевым в городе Кахраманмараше, пострадавшем от сильного землетрясения.

По сообщению командированного в Турцию сотрудника Report, на встрече была дана подробную информацию о проделанной работе в районе Тюркоглу Кахраманмараша.

T.Аккоюн поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ за оказанную поддержку.

Э.Мирзоев заявил, что они всегда будут рядом с братской страной: "Как всегда, мы будем поддерживать Турцию".

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Версия на азербайджанском языке Karaman valisi Kahramanmaraşda general Etibar Mirzəyevlə görüşüb

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