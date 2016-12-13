Губернатор Астрахани посетит Азербайджан

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Делегация Астраханской области во главе с главой региона Александром Жилкиным 15 декабря посетит Азербайджан.
Как сообщает Report со ссылкой на астраханские СМИ, целью визита является проведение переговоров по вопросам развития двустороннего сотрудничества.
В рамках визита запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Как отметили в региональном министерстве международных и внешнеэкономических связей, Астраханская область заинтересована в укреплении и развитии плодотворных взаимовыгодных связей с Азербайджаном во всех сферах деятельности.
Визит завершится 16 декабря.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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