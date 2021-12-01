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ГУАМ выразила соболезнования в связи с крушением вертолета ГПС Азербайджана

ГУАМ выразила соболезнования в связи с крушением вертолета ГПС Азербайджана Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) выразила соболезнования в связи с крушением военного вертолета в Хызы.
Внешняя политика
1 декабря 2021 г. 09:17
ГУАМ выразила соболезнования в связи с крушением вертолета ГПС Азербайджана

Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) выразила соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Госпогранслужбы Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении организации на странице в Twitter.

"Мы глубоко опечалены известием о трагическом крушении военного вертолета во время учений. Мы выражаем соболезнования семьям погибших, правительству и народу Азербайджана и желаем скорейшего и полного выздоровления пострадавшим!", - говорится в публикации.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

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Версия на английском языке GUAM expresses condolences over crash of Azerbaijani military helicopter

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