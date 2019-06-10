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Грузия выразила признательность Азербайджану

Грузия выразила признательность Азербайджану

Прошла встреча между заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым и послом Грузии в нашей стране Зурабом Патарадзе.

Как сообщает местное бюро Report, информацию распространило посольство Грузии в Азербайджане. 

На встрече З.Патарадзе выразил азербайджанской стороне признательность за поддержку резолюции "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев из грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия". 

Стороны также обсудили актуальные вопросы двухсторонних связей, стратегического партнерства между двумя странами и перспективы дальнейшего сотрудничества. 

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