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Грузия призывает к созданию совместного таможенного пункта с Азербайджаном

Грузия призывает к созданию совместного таможенного пункта с Азербайджаном "В прошлом году Грузия и Азербайджан подписали соглашение о создании совместного таможенного пункта пропуска "Шелковый путь".
Внешняя политика
26 января 2022 г. 21:22
Грузия призывает к созданию совместного таможенного пункта с Азербайджаном

"В прошлом году Грузия и Азербайджан подписали соглашение о создании совместного таможенного пункта пропуска "Шелковый путь".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, выступая на мероприятии, посвященном Международному дню таможни.

Он призвал партнерские организации поддержать реализацию этого проекта.

Глава ведомства также отметил, что в 2021 году установлен новый формат трехстороннего сотрудничества в сфере таможенного дела между Грузией, Турцией и Азербайджаном.

Хуцишвили также подчеркнул важность развития двустороннего, трехстороннего и многостороннего сотрудничества в сфере таможенного дела.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Azərbaycanla birgə yaradacağı gömrük məntəqəsi ilə bağlı çağırış edib

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