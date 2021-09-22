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Грузинские журналисты и эксперты побывали в Шуше

Грузинские журналисты и эксперты побывали в Шуше Находящиеся в Азербайджане грузинские журналисты, блогеры и эксперты посетили Шушу
Внешняя политика
22 сентября 2021 г. 21:29
Грузинские журналисты и эксперты побывали в Шуше

Находящиеся в Азербайджане грузинские журналисты, блогеры и эксперты посетили Шушу.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение посольства Азербайджана в Грузии.

Гости подробно ознакомились с состоянием Шуши, являющейся культурной столицей Азербайджана, и прошлись по улицам, которые были разрушены в годы оккупации.

На примере разрушенных исторических зданий и памятников грузинские журналисты смогли лично увидеть ужасающие последствия оккупации.

В рамках пребывания в Шуше они также посетили восстановленные дом-музей Бюльбюля, мавзолей Вагифа, мечеть Юхары Говхар-аги, бюсты Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля.

Отметим, что ранее представители грузинских медиа и эксперты побывали в освобожденных от оккупации Физулинском и Джебраильском районах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanlı jurnalist və ekspertlər Şuşanı ziyarət edib

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