Граждане Азербайджана могут посещать без визы 72 страны мира

Азербайджан занял 72-ое место в обновленном рейтинге паспортов Henley Partners Visa Restrictions Index на 2023 год. Граждане республики могут посещать без визы 72 страны мира.

Азербайджан занял 72-ое место в обновленном рейтинге паспортов Henley & Partners Visa Restrictions Index. Граждане республики могут посещать без визы 72 страны мира.

Как передает Report, об этом говорится в докладе организации.

Обладателем самого "сильного" паспорта в мире, позволяющего посещать другие страны без визы или с получением ее по прибытии, признаны сразу шесть стран: Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания, так как паспорта этих стран дают возможность свободно ездить в 194 страны мира.

На втором месте находятся Южная Корея, Финляндия, Швеция и Нидерланды, с паспортом которых можно ездить в 193 страны без визы.

На третьем месте Австрия, Дания, Великобритания и Ирландия с безвизовым доступом в 192 страны.

На последней строчке разместился Афганистан, паспорт которого дает доступ всего в 28 стран.

Мировой индекс визовых ограничений (Visa Restrictions Index) компании Henley&Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Обновляемый ежегодно индекс паспортов Henley считается стандартным справочным инструментом для граждан мира и суверенных государств при оценке места паспорта в глобальном спектре мобильности.



