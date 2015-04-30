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    Граждане Азербайджана и Грузии эвакуированы из Непала - ВИДЕО

    Самолет МЧС Азербайджана вывез 13 граждан Азербайджана и 4 граждан Грузии

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Самолет с гражданами Азербайджана и Грузии на борту вылетел из столицы Непала Катманду в Баку. Об этом Report сообщил один из  эвакуированных из Непала азербайджанцев.

    По его словам, самолет МЧС Азербайджана вывез из зоны стихийного бедствия в Непале 13 граждан Азербайджана и 4 граждан Грузии.

    Отметим, 29 апреля по указанию президента Ильхама Алиева от имени правительства Азербайджана министерство по чрезвычайным ситуациям отправило гуманитарную помощь в Федеративную Демократическую Республику Непал в связи с разрушительным землетрясением в этой стране. Самолет “BE-200CS” МЧС доставил в зону бедствия около одной тонны различных лекарственных и медицинских препаратов, большое количество палаток, одеял и питьевой воды.

    Отметим, что видео для Report предоставил руководитель программы  ЮНИСЕФ по защите детей Мунир Мамедзаде. 

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