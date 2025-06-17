Граждане 17 стран эвакуированы из Ирана через Азербайджан

Граждане 17 стран (600 человек) эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана.

Граждане 17 стран (600 человек) эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана.

Как сообщает южное бюро Report, гуманитарный коридор функционирует уже 5 дней.

На данный момент обеспечен беспрепятственный переход более 600 человек через контрольно-пропускной пункт "Астара". Среди эвакуированных лиц граждане 17 стран, включая азербайджанцев.

Осуществляется эвакуация граждан стран СНГ - России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Что касается европейских стран, эвакуация граждан Германии, Испании, Италии, Сербии, Румынии, Португалии осуществлялась на основании обращений.

Среди отправленных на родину иностранных граждан также есть граждане США, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Вьетнама.