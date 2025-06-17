Граждане 17 стран эвакуированы из Ирана через Азербайджан

Граждане 17 стран (600 человек) эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана.
Как сообщает южное бюро Report, гуманитарный коридор функционирует уже 5 дней.
На данный момент обеспечен беспрепятственный переход более 600 человек через контрольно-пропускной пункт "Астара". Среди эвакуированных лиц граждане 17 стран, включая азербайджанцев.
Осуществляется эвакуация граждан стран СНГ - России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Что касается европейских стран, эвакуация граждан Германии, Испании, Италии, Сербии, Румынии, Португалии осуществлялась на основании обращений.
Среди отправленных на родину иностранных граждан также есть граждане США, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Вьетнама.