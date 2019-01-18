МИД ответил России: Говорить с Азербайджаном в ультимативной форме неприемлемо

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Говорить с Азербайджаном в ультимативной форме неприемлемо и полностью противоречит правилам дипломатической этики.

Как сообщает Report, об этом говорится в ответе пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана российской стороне.

В ответе говорится: "Мы ознакомились с распространенной 18 января информацией для СМИ МИД России о том, что некоторые граждане этой страны не были допущены в Азербайджан. В ответ заявляем, что Азербайджан и Россия являются равноправными суверенными государствами, говорить с Азербайджаном в ультимативной форме неприемлемо и полностью противоречит правилам дипломатической этики. Стиль комментариев пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджанской Республики полностью адекватен заявлению пресс-службы МИД России. Еще раз заявляем, что только за 2018 год Азербайджанскую Республику посетили более 880 000 граждан России, абсолютное большинство которых остались довольны визитом и выразили признательность за оказанное гостеприимство. Упорство пресс-службы МИД России в этом вопросе непонятно, противоречит сути азербайджано-российских стратегических отношений и никак не соответствует проделанной работе и воле, проявляемой президентами Азербайджана и России для развития связей между двумя странами. Хотим еще раз отметить, что азербайджанская сторона примет адекватные меры в соответствии с шагами, которые предпримет пресс-служба МИД России".