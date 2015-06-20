​Госдепартамент США: Азербайджан ведет активную работу по борьбе с терроризмом

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад по противодействию терроризму в странах мира за 2014 год. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Госдепартамента США, в докладе отмечается, что Азербайджан сохранил крепкое сотрудничество с США в сфере контртерроризма и активно противодействовал террористическим организациям, перевозящим людей, деньги и материалы через Кавказ.

"Страна сфокусировала свои усилия на борьбе с терроризмом , включающие преследование связанных с терроризмом лиц, конфискацию значительного количества незаконного оружия и боеприпасов, а также усилия по аресту бойцов, принявших участие в зарубежных конфликтах и возвратившихся в страну", - говорится в докладе Госдепартамента США.

Отмечается, что в Азербайджане внесены изменения в закон по борьбе с терроризмом с целью законодательно закрепить ответственность за участие в боях за рубежом в качестве наемников.

В докладе отмечается, что Азербайджан также продолжает предпринимать шаги по обмену информацией для предупреждения терроризма, нарушению потока иностранных боевиков в Ирак и Сирию, предупреждению незаконного финансирования и поддержки экстремистских групп в этих странах.

" Влиятельные фигуры, в том числе глава Управления мусульман Кавказа и глава Государственного комитета по работе с религиозными объединениями, предприняли усилия по публичному противодействию идеологии ИГИЛ", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что Азербайджан продолжает предпринимать шаги по противодействию финансирования терроризма. В сфере контртерроризма Азербайджан принимает активное участие в рамках регионального и международного сотрудничества, включая ОБСЕ и НАТО, встречах рабочих групп прикаспийских стран в вопросах борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.