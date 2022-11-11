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Госдеп заявил, что США будут и впредь поддерживать Азербайджан перед угрозами Ирана

Госдеп заявил, что США будут и впредь поддерживать Азербайджан перед угрозами Ирана Государственный департамент заявил, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать Азербайджан перед угрозами Ирана.
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 05:47
Госдеп заявил, что США будут и впредь поддерживать Азербайджан перед угрозами Ирана

Государственный департамент заявил, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать Азербайджан перед угрозами Ирана.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Спикер ответил на вопрос журналиста о все более угрожающих заявлениях Ирана в адрес Азербайджана, а также о том, сможет ли Вашингтон защитить Баку, если Иран продолжит такую ​​риторику в отношении этой страны:

"Он (госсекретарь Энтони Блинкен - ред.) имел возможность встретиться со своим азербайджанским коллегой (министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым - ред.) в начале этой недели. Нам было совершенно ясно, что Иран представляет угрозу для региона. Мы будем и впредь стоять рядом с нашими партнерами, поддерживать их, и в конечном счете, противостоять тому дестабилизирующему влиянию, которое оказывает Иран - в регионе и, возможно, за его пределами".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti ABŞ-ın İran qarşısında Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcəyini bildirib

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