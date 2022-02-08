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Госдеп США: Получение информации о пропавших без вести очень важно для устойчивого мира 

Госдеп США: Получение информации о пропавших без вести очень важно для устойчивого мира  "Мы приветствуем передачу Азербайджаном задержанных армянских военнослужащих".
Внешняя политика
8 февраля 2022 г. 10:32
Госдеп США: Получение информации о пропавших без вести очень важно для устойчивого мира 

"Мы приветствуем передачу Азербайджаном задержанных армянских военнослужащих".

Как передает Report, об этом сообщили в Бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии.

«Усилия по упрощению возвращения всех оставшихся задержанных военнослужащих и по получению информации о пропавших без вести (в том числе в 1990-х годах) очень важны для устойчивого мира в регионе», - отметили в Бюро.

Напомним, Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, 7 февраля 2022 года вернул армянской стороне восемь военнослужащих. Часть из возвращенных лиц являются военнослужащими, задержанными 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении на госгранице Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района.

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Версия на английском языке US Department of State: Fully accounting for missing persons critical to lasting peace
Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət Departamenti: "İtkin düşənlər barədə məlumat əldə edilməsi davamlı sülh üçün çox vacibdir"

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