Госдеп США: Получение информации о пропавших без вести очень важно для устойчивого мира

"Мы приветствуем передачу Азербайджаном задержанных армянских военнослужащих".

"Мы приветствуем передачу Азербайджаном задержанных армянских военнослужащих".

Как передает Report, об этом сообщили в Бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии.

«Усилия по упрощению возвращения всех оставшихся задержанных военнослужащих и по получению информации о пропавших без вести (в том числе в 1990-х годах) очень важны для устойчивого мира в регионе», - отметили в Бюро.

Напомним, Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, 7 февраля 2022 года вернул армянской стороне восемь военнослужащих. Часть из возвращенных лиц являются военнослужащими, задержанными 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении на госгранице Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района.