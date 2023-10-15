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Госдеп опроверг Politico: Блинкен не предупреждал о планах Азербайджана напасть на Армению

Госдеп опроверг Politico: Блинкен не предупреждал о планах Азербайджана напасть на Армению Госсекретарь США Энтони Блинкен не говорил американским законодателям о возможности нападения Азербайджана на Армению, это неверное и совершенно не отражает действительности.
Внешняя политика
15 октября 2023 г. 12:31
Госдеп опроверг Politico: Блинкен не предупреждал о планах Азербайджана напасть на Армению

Госсекретарь США Энтони Блинкен не говорил американским законодателям о возможности нападения Азербайджана на Армению, это неверное утверждение, и совершенно не отражает действительности.

Об этом Report сообщили в посольстве США в Баку.

В присланном в редакцию сообщении со ссылкой на официального представителя Госдепа говорится: "Утверждения в этой статье [речь идет о статье в Politico] неточны и никоим образом не отражают то, что госсекретарь Блинкен сказал законодателям".

"Как заявил госсекретарь Блинкен, Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность как Азербайджана, так и Армении",- сказали в посольстве США в Баку.

Ранее Report сообщал, что европейское онлайн-издание Politico опубликовало статью, в которой утверждалось, что глава американской дипломатии на встрече с конгрессменами предупреждал якобы о возможном нападении Азербайджана на Армению.

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Версия на английском языке US State Department refutes Politico: Blinken didn't warn about Azerbaijan’s plans to attack Armenia
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti “Politico”nu təkzib edib: Blinken Azərbaycanın Ermənistana hücum planları barədə xəbərdarlıq etməyib

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