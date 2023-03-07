Госдеп: Мы с Азербайджаном и Арменией партнеры, а не посредники

США не посредник между Азербайджаном и Арменией, а партнер.

США не посредник между Азербайджаном и Арменией, а партнер.

Как сообщает Report, об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя вопрос журналиста о заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова о важности посреднической роли Москвы во время его визита в Азербайджан.

"Не собираемся выставлять себя на какое-то другое посредническое предложение, да и посредниками по сути мы не являемся. Мы партнеры двух стран. Я думаю, что и на словах, и на деле продемонстрировали характер наших отношений с двумя странами, нашу способность сблизить две страны, готовность способствовать дополнительному прогрессу в отношениях между Арменией и Азербайджаном", - подчеркнул представитель.

По его словам, Вашингтон делает это не "для того, чтобы конкурировать с Москвой":

"Мы делаем это, чтобы добиться урегулирования и разрешения давнего спора между этими двумя странами, который, к сожалению, продолжает уносить жизни, как это произошло 5 марта. Наш интерес здесь - мир и безопасность. Это отвечает интересам народов Армении и Азербайджана".