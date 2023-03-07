О нас

Госдеп: Мы с Азербайджаном и Арменией партнеры, а не посредники

Госдеп: Мы с Азербайджаном и Арменией партнеры, а не посредники США не посредник между Азербайджаном и Арменией, а партнер.
Внешняя политика
7 марта 2023 г. 07:48
Госдеп: Мы с Азербайджаном и Арменией партнеры, а не посредники

США не посредник между Азербайджаном и Арменией, а партнер.

Как сообщает Report, об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя вопрос журналиста о заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова о важности посреднической роли Москвы во время его визита в Азербайджан.

"Не собираемся выставлять себя на какое-то другое посредническое предложение, да и посредниками по сути мы не являемся. Мы партнеры двух стран. Я думаю, что и на словах, и на деле продемонстрировали характер наших отношений с двумя странами, нашу способность сблизить две страны, готовность способствовать дополнительному прогрессу в отношениях между Арменией и Азербайджаном", - подчеркнул представитель.

По его словам, Вашингтон делает это не "для того, чтобы конкурировать с Москвой":

"Мы делаем это, чтобы добиться урегулирования и разрешения давнего спора между этими двумя странами, который, к сожалению, продолжает уносить жизни, как это произошло 5 марта. Наш интерес здесь - мир и безопасность. Это отвечает интересам народов Армении и Азербайджана".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: “Azərbaycan və Ermənistanla vasitəçi yox, tərəfdaşıq”

Самое читаемое

Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
28 февраля 2023 г. 14:11
В Мингячевире хирург забыл марлевый тампон в животе пациентки
В Мингячевире хирург забыл марлевый тампон в животе пациентки
28 февраля 2023 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi