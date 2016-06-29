Глобальная стратегия ЕС: Территориальная целостность стран - ключевой элемент европейской безопасности

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Суверенитет, независимость и территориальная целостность государств, нерушимость границ и мирное урегулирование споров являются ключевыми элементами европейской безопасности". Как сообщает Report, об этом говорится в Глобальной стратегии ЕС, представленной верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в Брюсселе.

"Эти принципы применимы ко всем государствам, как внутри, так и за пределами границ ЕС", - отмечается в документе.

"Тем не менее, мир и стабильность в Европе уже не являются данностью. Нарушение Россией норм международного права и дестабилизации Украины, затянувшиеся конфликты в Причерноморском регионе составляют вызовы основам европейского порядка безопасности", - говорится в Глобальной стратегии ЕС.