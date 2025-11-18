Главы ТюркПА и ПА ОБСЕ обсудили мирную повестку в регионе

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) посол Рамиль Гасан встретился с генсеком ПА ОБСЕ Роберто Монтеллой.

Как сообщает Report, Р.Гасан напомнил о долгосрочном сотрудничестве между двумя организациями, подчеркнув важность поддержки, оказанной Монтеллой в период формирования ТюркПА, в том числе на должности заместителем генсека ПА ОБСЕ.

Он отметил, что партнерские отношения, которые длятся более 15 лет, по-прежнему остаются прочной основой для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам мирной повестки и диалога в регионе. Генсекретарь ТюркПА высоко оценил конструктивную роль ПА ОБСЕ в поддержании стабильности в регионе, подчеркнув положительную динамику после завершения II Карабахской войны и продолжающихся мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Р.Гасан также выразил уверенность, что исторические Вашингтонские договоренности и усилия по мирному урегулированию между Баку и Ереваном создадут новые возможности для сотрудничества между двумя организациями.

Р.Гасан заявил, что государства-члены ТюркПА предпримут все необходимые шаги для получения статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ, и Международный секретариат ТюркПА готов оказать полную поддержку в рамках своих полномочий. Кроме того, он подчеркнул важность продолжения сотрудничества в рамках "ТюркПА+" и отметил, что важные решения по этому вопросу были приняты на последнем саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

Посол пригласил Монтеллу и его коллег посетить в удобное для них время Баку и штаб-квартиру Международного секретариата ТюркПА. Роберто Монтелла принял предложение об обмене опытом.

На встрече присутствовали заместитель генсека ПА ОБСЕ Густаво Палларес, руководитель аппарата Андреас Бакер и др.