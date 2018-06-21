Главы Туниса и Камеруна направили президенту Азербайджана поздравительные письма

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Президент Тунисской Республики Беджи Каид Эс-Себси направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Господин президент.

От имени тунисского народа и от себя лично передаю Вашему превосходительству сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Мне очень приятно пожелать Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана - устойчивого развития и благосостояния.

Рад также, пользуясь случаем, выразить пожелание совместной работы с Вашим превосходительством для дальнейшего развития двусторонних отношений во взаимных интересах наших дружественных народов".

Президент Республики Камерун Поль Бийя также направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

В тексте письма говорится:

"Господин президент.

Празднование национального праздника Азербайджана – Дня Республики - предоставляет мне приятную возможность направить Вам мои горячие поздравления.

Я добавляю к ним мои пожелания благополучия Вашей стране.

Примите, господин президент, заверения в моем весьма высоком уважении к Вам".