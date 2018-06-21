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    Главы Туниса и Камеруна направили президенту Азербайджана поздравительные письма

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Президент Тунисской Республики Беджи Каид Эс-Себси направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Господин президент.

    От имени тунисского народа и от себя лично передаю Вашему превосходительству сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

    Мне очень приятно пожелать Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана - устойчивого развития и благосостояния.

    Рад также, пользуясь случаем, выразить пожелание совместной работы с Вашим превосходительством для дальнейшего развития двусторонних отношений во взаимных интересах наших дружественных народов".

    Президент Республики Камерун Поль Бийя также направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

    В тексте письма говорится: 

    "Господин президент.

    Празднование национального праздника Азербайджана – Дня Республики - предоставляет мне приятную возможность направить Вам мои горячие поздравления.

    Я добавляю к ним мои пожелания благополучия Вашей стране.

    Примите, господин президент, заверения в моем весьма высоком уважении к Вам".

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