Главы МИД Восточного партнерства и Вышеградской группы встретятся в Братиславе

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел стран Восточного партнерства и Вышеградской группы проведут встречу в столице Словакии Братиславе 14-15 мая. Как сообщает Report, на встрече примут участие министры шести стран-участниц программы Восточного партнерства - Азербайджана, Армении, Грузии, Украины, Молдовы и Беларуси, министры Вышеградской четверки - Польши, Словакии, Чехии и Венгрии, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, комиссар ЕС по вопросам расширения и политики европейского соседства Йоханнес Хан.

На повестке дня - обсуждение вопросов, которые будут подниматься на четвертом саммите Восточного партнерства 21-22 мая в Риге.