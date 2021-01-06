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В ЕС призвали предоставить вакцины странам Восточного партнерства к весне

В ЕС призвали предоставить вакцины странам Восточного партнерства к весне Евросоюз должен разработать упрощенный механизм доступа к западным вакцинам от коронавируса для стран программы Восточного партнерства
Внешняя политика
6 января 2021 г. 15:37
В ЕС призвали предоставить вакцины странам Восточного партнерства к весне
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Европейский союз должен разработать упрощенный механизм доступа к западным вакцинам от коронавируса для стран программы Восточного партнерства (Азербайджан, Грузия, Армения, Беларусь, Молдова и Украина) в качестве "сильного сигнала поддержки государств - партнеров" к саммиту этой программы, намеченному на весну 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме в Еврокомиссию министров иностранных дел 13 государств ЕС.

"Мы призываем Еврокомиссию быстро разработать механизм поддержки, аналогичный уже запущенному механизму по снабжению вакцинами стран Западных Балкан. К предстоящему саммиту Восточного партнерства (в первом полугодии 2021 года) мы должны направить сильный и скоординированный сигнал о стратегической важности этой программы. Упрощенный доступ к вакцинам от коронавируса станет важной составляющей этого сигнала. Мы уверены, что эти действия будут высоко оценены правительствами и гражданскими обществами этих государств и повысят геополитическую роль Евросоюза в мире", - говорится в письме, подписи под которыми поставили главы МИД всех восточноевропейских стран ЕС, а также Швеции, Дании и Финляндии.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

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