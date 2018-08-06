Главы МИД прикаспийских государств обсудят Каспий 11 августа в Актау

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Совещание министров иностранных дел (СМИД) прикаспийских государств состоится 11 августа в административном центре Мангистауской области Казахстана городе Актау накануне V саммита "каспийской пятерки", передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Вопросы правового статуса (Каспия - ред.) обсуждались на совещаниях министров иностранных дел прикаспийских государств. Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств "каспийской пятерки" намечена в Актау на 11 августа 2018 года накануне V Каспийского саммита", - говорится в сообщении правительства Казахстана.

В сообщении подчеркивается, что, согласно договоренности сторон, 52-е заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне замминистров иностранных дел планируется к проведению 10 августа в Актау.

Отметим, что 12 августа в Актау состоится V саммит глав каспийских государств, в котором, как ожидается, примут участие президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана Ильхам Алиев, Хасан Рухани, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов, в рамках которого будут обсуждаться вопросы правового статуса Каспийского моря, сотрудничества на Каспии в сфере экономики, транспорта, экологии и безопасности. На саммите ожидается подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась более 20 лет.