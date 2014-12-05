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    Главы МИД ГУАМ обсудили ситуацию в конфликтных зонах на пространстве организации

    В Базеле состоялось 24-е заседание Совета министров иностранных дел ГУАМ

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ 5 декабря в Базеле, в рамках очередной Министерской встречи ОБСЕ, состоялось 24-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, СМИД принял во внимание информацию председательствующей стороны о проведенной работе по продвижению проекта Резолюции "Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития",  обменялся мнениями в связи с последними событиями в конфликтных зонах на пространстве ГУАМ и осудил действия, направленные против их суверенитета и территориальной целостности в международно-признанных границах.

    СМИД выразил благодарность Молдавской cтороне за успешное председательство и принял решение о передаче Украине председательства в организации.

    Азербайджан на заседании представил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров. 

    Место и сроки проведения очередного заседания СМИД будут согласованы по дипломатическим каналам.

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