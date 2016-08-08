​Главы МИД Азербайджана, России и Ирана проведут встречи на трехстороннем и двустороннем уровнях

Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ Следующей встрече президентов России, Азербайджана и Ирана будут предшествовать встречи глав МИД и профильных министров трех стран.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам трехстороннего саммита в Баку.

"До следующего заседания состоятся встречи на уровне министров иностранных дел и другие заседания на уровне профильных министров, в том числе в транспортной сфере и других областях. Министры проведут встречи на трехстороннем и двустороннем уровнях".

Иранский министр сообщил, что на сегодняшней встрече глав трех государств в столице Азербайджана "обсуждались вопросы активизации сотрудничества в сфере культуры, экологии, туризма, нефти, газа и другие направления". "Были достигнуты определенные договоренности", - добавил он.

"Это сотрудничество будет способствовать укреплению стабильности и спокойствия в регионе, - отметил Зариф. - Мы рады, что три страны будут налаживать сотрудничество в широком спектре различных направлений".