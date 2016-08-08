 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Главы МИД Азербайджана, России и Ирана проведут встречи на трехстороннем и двустороннем уровнях

    Зариф: встречи министров дополнят следующий саммит РФ, Азербайджана и Ирана

    Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ Следующей встрече президентов России, Азербайджана и Ирана будут предшествовать встречи глав МИД и профильных министров трех стран.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам трехстороннего саммита в Баку.

    "До следующего заседания состоятся встречи на уровне министров иностранных дел и другие заседания на уровне профильных министров, в том числе в транспортной сфере и других областях. Министры проведут встречи на трехстороннем и двустороннем уровнях".

    Иранский министр сообщил, что на сегодняшней встрече глав трех государств в столице Азербайджана "обсуждались вопросы активизации сотрудничества в сфере культуры, экологии, туризма, нефти, газа и другие направления". "Были достигнуты определенные договоренности", - добавил он.

    "Это сотрудничество будет способствовать укреплению стабильности и спокойствия в регионе, - отметил Зариф. - Мы рады, что три страны будут налаживать сотрудничество в широком спектре различных направлений".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi