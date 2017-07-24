Главы МИД Азербайджана и Венгрии обсудили вопросы сотрудничества

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Венгрии министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сиярто.

Как сообщает Report, Э. Мамедъяров провел встречу с П. Сиярто как в формате один на один, так и в расширенном составе.

На встречах стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, расширение торговых связей, а также подготовку визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Будапешт, запланированного на осень этого года.