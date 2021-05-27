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Главы МИД Азербайджана и Украины провели телефонный разговор

Главы МИД Азербайджана и Украины провели телефонный разговор Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Внешняя политика
27 мая 2021 г. 19:31
Главы МИД Азербайджана и Украины провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, разговор состоялся по инициативе противоположной стороны.

Д.Кулеба поздравил азербайджанского коллегу с Днем Республики - 28 Мая, передал ему искренние и добрые пожелания.

Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе.

Дж.Байрамов проинформировал украинского коллегу о новой ситуации, сложившейся в регионе после конфликта, выполнении трехсторонних заявлений, а также о недавней напряженности в приграничной зоне и провокациях армянской стороны.

Стороны также обсудили различные аспекты повестки дня двустороннего сотрудничества.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Minister holds phone talks with his Ukrainian counterpart
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Ukrayna XİN başçısı ilə telefonla danışıb

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