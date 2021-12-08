Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщает турецкое бюро Report, министры обсудили последние события в регионе, в том числе вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений.
Министры также обменялись мнениями по реализации платформы сотрудничества в формате "3+3" с участием стран региона и относительно внеочередной встречи министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Пакистане.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.