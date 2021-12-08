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Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Внешняя политика
8 декабря 2021 г. 13:04
Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор
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Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает турецкое бюро Report, министры обсудили последние события в регионе, в том числе вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений.

Министры также обменялись мнениями по реализации платформы сотрудничества в формате "3+3" с участием стран региона и относительно внеочередной встречи министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Пакистане.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish foreign ministers discuss regional issues
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov və Mövlud Çavuşoğlu bölgədəki vəziyyəti və "3+3" formatını müzakirə ediblər

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