Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает турецкое бюро Report, министры обсудили последние события в регионе, в том числе вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений.

Министры также обменялись мнениями по реализации платформы сотрудничества в формате "3+3" с участием стран региона и относительно внеочередной встречи министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Пакистане.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.