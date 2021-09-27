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Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе "Мы с Мевлютом Чавушоглу на прошлой неделе в Нью-Йорке и здесь нашли возможность обсудить многоплановые проекты, реализуемые между нашими странами"
Внешняя политика
27 сентября 2021 г. 12:37
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе
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"Мы с Мевлютом Чавушоглу на прошлой неделе в Нью-Йорке и здесь нашли возможность обсудить многоплановые проекты, реализуемые между нашими странами".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге по итогам внеочередного заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Тюркского совета.

По его словам, с главой МИД Турции была также обсуждена последняя ситуация и динамика в регионе: "Мы проводим такие обсуждения при каждой возможности".

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish FMs discuss situation in region
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları bölgədəki vəziyyəti müzakirə ediblər

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