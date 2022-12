Главы МИД Азербайджана и Швейцарии обсудили вопросы региональной безопасности

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел встречу со своей швейцарской коллегой Ливией Леу на полях 29-ого заседания СМИД ОБСЕ в городе Лодзь (Польша).

Как передает Report, об этом сообщает глава МИД Азербайджана в Twitter.

"Рад провести встречу с Госсекретарем Швейцарии Ливией Леу в кулуарах СМИД ОБСЕ- 2022. На встрече обсуждались двусторонние отношения между Азербайджаном и Швейцарией, сотрудничество в рамках международных организаций, вопросы региональной безопасности",- отмечается в сообщении.