Главы МИД Азербайджана и Швейцарии обсудили вопросы региональной безопасности
Главы МИД Азербайджана и Швейцарии обсудили вопросы региональной безопасностиМинистр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился со своей швейцарской коллегой Ливией Леу на полях 29-ого заседания Совета министров иностранных дел этой организации в городе Лодзь (Польша).
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел встречу со своей швейцарской коллегой Ливией Леу на полях 29-ого заседания СМИД ОБСЕ в городе Лодзь (Польша).
Как передает Report, об этом сообщает глава МИД Азербайджана в Twitter.
"Рад провести встречу с Госсекретарем Швейцарии Ливией Леу в кулуарах СМИД ОБСЕ- 2022. На встрече обсуждались двусторонние отношения между Азербайджаном и Швейцарией, сотрудничество в рамках международных организаций, вопросы региональной безопасности",- отмечается в сообщении.
Glad to meet w/@SwissMFAStatSec Livia Leu on the sidelines of #OSCEMC2022. At the meeting issues on the agenda of bilateral relations between and , cooperation within the framework of international organizations, and regional security issues were discussed. pic.twitter.com/P6fCIs8JfX