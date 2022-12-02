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Главы МИД Азербайджана и Швейцарии обсудили вопросы региональной безопасности

Главы МИД Азербайджана и Швейцарии обсудили вопросы региональной безопасности Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился со своей швейцарской коллегой Ливией Леу на полях 29-ого заседания Совета министров иностранных дел этой организации в городе Лодзь (Польша).
Внешняя политика
2 декабря 2022 г. 15:25
Главы МИД Азербайджана и Швейцарии обсудили вопросы региональной безопасности

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел встречу со своей швейцарской коллегой Ливией Леу на полях 29-ого заседания СМИД ОБСЕ в городе Лодзь (Польша).

Как передает Report, об этом сообщает глава МИД Азербайджана в Twitter.

"Рад провести встречу с Госсекретарем Швейцарии Ливией Леу в кулуарах СМИД ОБСЕ- 2022. На встрече обсуждались двусторонние отношения между Азербайджаном и Швейцарией, сотрудничество в рамках международных организаций, вопросы региональной безопасности",- отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Foreign Ministers of Azerbaijan and Switzerland discuss issues of regional security
Версия на азербайджанском языке İsveçrə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinə töhfə verməyə hazır olduğunu bəyan edib

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