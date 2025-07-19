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Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили укрепление двустороннего сотрудничества Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар провели телефонный разговор.
Внешняя политика
19 июля 2025 г. 11:30
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар провели телефонный разговор.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Пакистана в соцсети Х.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Было подчеркнуто значение стратегического партнерства между двумя странами, а также выражено удовлетворение усилиями по дальнейшему укреплению тесных и братских связей.

Министры также отметили продуктивное сотрудничество на многосторонних платформах, особенно в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

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Версия на английском языке Azerbaijan, Pakistan discuss strengthening of bilateral cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları ikitərəfli əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə ediblər

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