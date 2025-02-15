Главы МИД Азербайджана и Латвии обсудили подготовку к заседанию межправительственной комиссии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля встретился с главой МИД Латвии Байбой Браже.
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В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, а также региональная и международная ситуация в сфере безопасности.
Была подчеркнута важность взаимных визитов на высоком уровне для дальнейшего развития отношений между двумя странами. Рассмотрена подготовка к заседанию межправительственной комиссии.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.