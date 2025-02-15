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Главы МИД Азербайджана и Латвии обсудили подготовку к заседанию межправительственной комиссии

Главы МИД Азербайджана и Латвии обсудили подготовку к заседанию межправительственной комиссии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля встретился с главой МИД Латвии Байбой Браже.
Внешняя политика
15 февраля 2025 г. 23:52
Главы МИД Азербайджана и Латвии обсудили подготовку к заседанию межправительственной комиссии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля встретился с главой МИД Латвии Байбой Браже.

Об этом Report сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, а также региональная и международная ситуация в сфере безопасности.

Была подчеркнута важность взаимных визитов на высоком уровне для дальнейшего развития отношений между двумя странами. Рассмотрена подготовка к заседанию межправительственной комиссии.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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