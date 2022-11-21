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Главы МИД Азербайджана и Италии провели телефонный разговор

Главы МИД Азербайджана и Италии провели телефонный разговор 21 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.
Внешняя политика
21 ноября 2022 г. 17:34
Главы МИД Азербайджана и Италии провели телефонный разговор

21 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе разговора Дж.Байрамов поздравил коллегу с назначением на эту высокую должность и пожелал ему успехов в деятельности. Министр отметил важность визитов на высшем и высоком уровне, направленных на укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

Была подчеркнута важность дальнейшего расширения существующего между двумя странами многомерного стратегического партнерства и политического диалога в рамках "Совместной декларации об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой".

Антонио Таяни выразил удовлетворенность стратегическим диалогом и сотрудничеством между Азербайджаном и Италией. Министр отметил, что помимо энергетической существуют широкие перспективы сотрудничества стран в сферах образования и культуры.

Стороны подчеркнули важность Южного газового коридора и входящего в него газопровода TAP в расширении сотрудничества в энергетической сфере.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Глава МИД Азербайджана пригласил А.Таяни посетить с визитом Азербайджан.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov holds telephone conversation with his Italian counterpart
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovla italiyalı həmkarı arasında telefon danışığı olub

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