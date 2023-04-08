Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

7 и 8 апреля между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Гусейном Амиром Абдуллахианом состоялся телефонный разговор.

7 и 8 апреля между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Гусейном Амиром Абдуллахианом состоялся телефонный разговор.

Как сообщили Report в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства, стороны заявили о взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета обеих стран.

В ходе телефонного разговора состоялось подробное обсуждение существующих недовольств и недопониманий между двумя странами. Подчеркнута важность продолжения переговоров для устранения недоразумений.

Выражена договоренность о реализации существующих проектов между Азербайджаном и Ираном.

Дж.Байрамов довел до сведения противоположной стороны важность уважения независимой внешней политики Азербайджана, основанной на его национальных интересах и двусторонних отношениях со странами региона.

Министры также подчеркнули важность продолжения взаимных контактов.