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Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили итоги сочинской встречи

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили итоги сочинской встречи Министр Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахяном в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОЭС в Ашхабаде.
Внешняя политика
28 ноября 2021 г. 08:56
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили итоги сочинской встречи

Министр Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахяном в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОЭС в Ашхабаде.

Как передает Report, об этом сообщает МИД.

Главы ведомств приветствовали состоявшиеся в Нью-Йорке встречи в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН в этом году, а также конструктивную работу, проделанную по реализации договоренностей, достигнутых в ходе многочисленных телефонных разговоров.

Они выразили удовлетворение встречей сопредседателей азербайджано-иранской государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам в Тегеране 21 ноября.

Министры также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, включая сочинскую встречу трех лидеров и Декларацию, подписанную 26 ноября, выполнение трехсторонних заявлений в целом, а также важность платформы сотрудничества 3+3.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov iranlı həmkarı ilə Soçi görüşünü, Qarabağ bəyanatını müzakirə edib

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