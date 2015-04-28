Главы МИД Азербайджана и Бельгии обсудили нагорно-карабахское урегулирование

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с находящимся с визитом в Баку главой МИД Бельгии, председателем Комитета министров Совета Европы Дидье Рейндерсом. Как сообщает Report, на пресс-конференции по итогам встречи глава МИД Азербайджана заявил, что стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, ряд региональных вопросов, в том числе урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Э. Мамедъяров проинформировал бельгийского коллегу о ходе переговорного процесса. Стороны также обсудили украинский кризис.

Глава МИД Бельгии выразил надежду на мирное урегулирование конфликта, отметив, что хотел бы видеть улучшение ситуации на линии соприкосновения. Д. Рейндерс подчеркнул, что Бельгия готова приложить усилия для поддержки мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ и организации контактов между людьми.

Глава МИД Бельгии также заявил, что в ходе визита посетил места размещения беженцев и вынужденных переселенцев и отметил важность решения связанных с ними вопросов.