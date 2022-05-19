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Главы государств ознакомились с выставкой классических автомобилей в Центре Гейдара Алиева

Главы государств ознакомились с выставкой классических автомобилей в Центре Гейдара Алиева После церемонии подписания азербайджано-литовских документов главы государств ознакомились в Центре Гейдара Алиева с выставкой классических автомобилей.
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 02:29
Главы государств ознакомились с выставкой классических автомобилей в Центре Гейдара Алиева

После церемонии подписания азербайджано-литовских документов главы государств ознакомились в Центре Гейдара Алиева с выставкой классических автомобилей.

Как передает Report, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров рассказал о выставке. На выставке классических автомобилей представлены около 60 уникальных автомобилей, произведенных в различных странах с конца XIX века. В ходе ознакомления с выставкой посетители также получают информацию об истории производства транспортных средств. Здесь также представлена интересная информация об отдельных этапах развития автомобильной промышленности.

Отметим, что на выставке классических автомобилей, открытой в Центре Гейдара Алиева в 2015 году, также демонстрируются видеоролики, подготовленные на основе архивных материалов, касающихся автомобилей, аксессуары и издания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət başçıları Heydər Əliyev Mərkəzində klassik avtomobillərin sərgisi ilə tanış olublar

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