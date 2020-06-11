Главы МИД стран Восточного партнерства обсуждают подготовку к саммиту

Началась неофициальная видеоконференция министров иностранных дел Восточного партнерства. Как сообщает Report, на заседании председательствует высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

В ходе встречи министры стран программы "Восточное партнерство" и стран ЕС проведут неформальный обмен мнениями перед предстоящим саммитом лидеров стран программы "Восточного партнерства", который пройдет в формате видеоконференции 18 июня.

Жозеп Боррель

Их обсуждение будет сосредоточено на Совместном сообщении о Восточном партнерстве (ВП) на период после 2020 года и его пяти долгосрочных политических целях: экономика и связь; подотчетность институтов; верховенство закона и безопасность; "зеленые" и цифровые преобразования; справедливые и инклюзивные общества.

Министры также обсудят поддержку ЕС странам-партнерам ВП в борьбе с COVID-19, которая включает в себя как непосредственные потребности сектора здравоохранения, так и долгосрочные социально-экономические последствия.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.