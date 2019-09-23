Глава СВР Азербайджана участвует на заседании руководителей органов безопасности стран СНГ в Казани - ФОТО

Начальник Службы внешней разведки (СВР) Азербайджана Орхан Султанов принимает участие в ежегодном совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности в Казани, сообщает Report со ссылкой на "Татар-информ".

В преддверии мероприятия участники совещания посетили казанский Парк Победы, где возложили венки и цветы к Вечному огню в память павших героев Великой Отечественной войны.

В мероприятии, наряду с главой СВР Азербайджана О.Султановым, приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, директор СВР РФ Сергей Нарышкин, а также руководство разведок Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По окончании церемонии участники саммита направились на совещание в казанскую ратушу.

На встрече в Казани руководство разведок стран СНГ обсудит механизмы обмена информацией для предотвращения внутренних и внешних угроз, а также дальнейшие шаги для противодействия терроризму и экстремизму.

По итогам совещания руководители делегаций намерены подписать меморандум, в котором будет зафиксировано стремление участников совершенствовать процесс обмена разведывательной информацией, формы и направления сотрудничества в целях эффективного предотвращения внутренних и внешних угроз.