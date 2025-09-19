Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Глава СНБ Армении прибыл в Баку

    Внешняя политика
    • 19 сентября, 2025
    • 20:23
    Глава СНБ Армении прибыл в Баку

    Делегация во главе с директором Службы национальной безопасности Армении Андраником Симоняном прибыла в Баку.

    Как передает Report, об этом пишут армянские СМИ.

    Отмечается, что самолет с Андраником Симоняном приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев несколько минут назад. Полет из Еревана длился 50 минут.

    Ранее сообщалось, что Симоняном примет участие в 3-м Международном форуме безопасности в Баку. Его визит запланирован с 19 по 21 сентября.

    Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Bakıya gəlib

