Глава СНБ Армении прибыл в Баку
Внешняя политика
- 19 сентября, 2025
- 20:23
Делегация во главе с директором Службы национальной безопасности Армении Андраником Симоняном прибыла в Баку.
Как передает Report, об этом пишут армянские СМИ.
Отмечается, что самолет с Андраником Симоняном приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев несколько минут назад. Полет из Еревана длился 50 минут.
Ранее сообщалось, что Симоняном примет участие в 3-м Международном форуме безопасности в Баку. Его визит запланирован с 19 по 21 сентября.
Последние новости
20:32
Фото
В Украине разоблачили преступную группу, принуждавшую иностранцев к трудуДругие страны
20:23
Глава СНБ Армении прибыл в БакуВнешняя политика
20:06
Глава ЕК призвала ускорить принятие 19-го пакета санкций после вторжения самолетов РФ в небо ЭстонииДругие страны
20:01
Президент Руанды прибыл с официальным визитом в АзербайджанВнешняя политика
19:53
Пашинян обсудил с комиссаром Кос мирный процесс на Южном КавказеВ регионе
19:47
Фото
Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента МалайзииВнешняя политика
19:39
Трамп заявил о намерении посетить Китай - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:38
Кая Каллас назвала опасной провокацией нарушение Россией воздушного пространства ЭстонииДругие страны
19:24
Фото