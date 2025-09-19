Глава СНБ Армении прибыл в Баку

Делегация во главе с директором Службы национальной безопасности Армении Андраником Симоняном прибыла в Баку.

Как передает Report, об этом пишут армянские СМИ.

Отмечается, что самолет с Андраником Симоняном приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев несколько минут назад. Полет из Еревана длился 50 минут.

Ранее сообщалось, что Симоняном примет участие в 3-м Международном форуме безопасности в Баку. Его визит запланирован с 19 по 21 сентября.