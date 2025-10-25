Глава СГБ Азербайджана встретился с грузинским коллегой в Тбилиси

Глава Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе принял азербайджанского коллегу Али Нагиева, находящегося с официальным визитом в Тбилиси.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила пресс-служба СГБ Грузии.

В ходе встречи стороны обсудили основные направления стратегического партнерства между двумя странами и будущие инициативы, направленные на дальнейшее углубление связей в сфере безопасности.

"Был сделан акцент на активизации сотрудничества между ведомствами в плане обмена информацией и опытом. Было отмечено, что сотрудничество между службами безопасности двух стран способствует укреплению отношений между Грузией и Азербайджаном и вносит значительный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе. Кроме того, в ходе беседы были затронуты текущие процессы и вызовы в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после встречи Мамука Мдинарадзе и Али Нагиев возложили венки к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву и к Мемориалу героям, павшим в боях за территориальную целостность Грузии.