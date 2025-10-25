Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Глава СГБ Азербайджана встретился с грузинским коллегой в Тбилиси

    Внешняя политика
    • 25 октября, 2025
    • 17:54
    Глава СГБ Азербайджана встретился с грузинским коллегой в Тбилиси

    Глава Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе принял азербайджанского коллегу Али Нагиева, находящегося с официальным визитом в Тбилиси.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила пресс-служба СГБ Грузии.

    В ходе встречи стороны обсудили основные направления стратегического партнерства между двумя странами и будущие инициативы, направленные на дальнейшее углубление связей в сфере безопасности.

    "Был сделан акцент на активизации сотрудничества между ведомствами в плане обмена информацией и опытом. Было отмечено, что сотрудничество между службами безопасности двух стран способствует укреплению отношений между Грузией и Азербайджаном и вносит значительный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе. Кроме того, в ходе беседы были затронуты текущие процессы и вызовы в регионе", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что после встречи Мамука Мдинарадзе и Али Нагиев возложили венки к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву и к Мемориалу героям, павшим в боях за территориальную целостность Грузии.

