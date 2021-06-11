Глава представительства ЮНИСЕФ завершает свою миссию в Азербайджане

Глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Эдвард Карвардин завершает дипломатическую миссию в Азербайджане.

Глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Эдвард Карвардин завершает свою миссию в Азербайджане.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По прошествии пяти лет мое время в качестве представителя ЮНИСЕФ в Азербайджане подходит к концу, и вскоре я получу новое назначение в качестве представителя ЮНИСЕФ в Корейской Народно-Демократической Республике.

Для меня было честью и привилегией работать в Азербайджане. Я знаю, что были моменты, когда я мог бы сделать больше, если бы обстоятельства позволяли мне, и есть незавершенная работа, которую я хотел бы выполнить для детей и молодежи по всей стране", - написал он.

Э. Карвардин надеется, что благодаря усилиям команды ЮНИСЕФ и преданных делу партнеров в правительстве, в гражданском обществе и в сообществах, они вместе помогли улучшить жизнь и возможности для детей и семей за последние пять лет.

"Готовясь закончить здесь свою работу, я еще больше убеждаюсь в том, что будущее этой страны будет формироваться и решаться ее детьми - величайшим достоянием Азербайджана и самым важным, во что мы можем инвестировать! Еще раз спасибо всем за вашу доброту. " - добавил он.