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    Глава представительства ЕС завершает свою миссию в Азербайджане

    Малена Мард не назвала свое новое место назначения, сославшись на то, что в связи с этим в ЕС ведется работа

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Глава представительства ЕС посол Малена Мард завершает свою миссию в Азербайджане. Как сообщает Report, она проработает на этом посту еще около пары месяцев.

    Однако она не назвала имя того, кто сменит ее на этом посту, и свое новое место назначения, сославшись на то, что в связи с этим в ЕС ведется работа. 

    "Я рада быть здесь в Азербайджане. Я буду стараться работать так, чтобы быть связанной с Азербайджаном", - отметила она. 

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