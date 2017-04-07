Глава представительства ЕС завершает свою миссию в Азербайджане

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Глава представительства ЕС посол Малена Мард завершает свою миссию в Азербайджане. Как сообщает Report, она проработает на этом посту еще около пары месяцев.

Однако она не назвала имя того, кто сменит ее на этом посту, и свое новое место назначения, сославшись на то, что в связи с этим в ЕС ведется работа.

"Я рада быть здесь в Азербайджане. Я буду стараться работать так, чтобы быть связанной с Азербайджаном", - отметила она.