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Председатель ПА ОБСЕ поддержал проводимые в Азербайджане последние реформы

Глава ПА ОБСЕ поддержал проводимые в Азербайджане последние реформы

"Проводимые в Азербайджане реформы, вовлечение молодежи на политическую арену представляют важное значение". 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в Тбилиси в заявлении журналистам сказал председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели. 

По его словам, руководство Азербайджана демонстрирует свою приверженность демократическим принципам путем реформ и изменений: "В первую очередь данные изменения ориентируются на интересах азербайджанского народа". 

"Реформы дают основание утверждать, что новый парламент в Азербайджане будет более энергичным и активным", - добавил Г.Церетели. 

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