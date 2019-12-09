Председатель ПА ОБСЕ поддержал проводимые в Азербайджане последние реформы

"Проводимые в Азербайджане реформы, вовлечение молодежи на политическую арену представляют важное значение".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в Тбилиси в заявлении журналистам сказал председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.

По его словам, руководство Азербайджана демонстрирует свою приверженность демократическим принципам путем реформ и изменений: "В первую очередь данные изменения ориентируются на интересах азербайджанского народа".

"Реформы дают основание утверждать, что новый парламент в Азербайджане будет более энергичным и активным", - добавил Г.Церетели.