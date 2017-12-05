Глава МИД: Укрепление стабильности на Каспии должно основываться на уважении суверенитета, территориальной целостности государств

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял участие в проходящем в Москве совещании министров иностранных дел прикаспийских государств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.



На мероприятии министр Э. Мамедъяров отметил, что за прошедший период участниками переговорного процесса проделана большая работа по проекту Конвенции, и принятые решения и достигнутые договоренности в ходе пятисторонних встреч на высшем уровне в значительной степени содействовали сближению позициям всех прикаспийских государств, придали мощный импульс переговорному процессу в целом и имеют историческое значение для дальнейшего укрепления добрососедских отношений, плодотворного сотрудничества и поддержания стабильности в Каспийском регионе.

"Все прикаспийские страны едины во мнении, что необходимо приложить максимум усилий для нахождения консенсуса по всем открытым вопросам до пятого Саммита глав прикаспийских государств, который планируется провести в Казахстане. Полагаем, что консенсус может быть достигнут, с учетом общепризнанной мировой практики и норм международного морского права", - сказал Э. Мамедъяров.

Министр отметил также, что прилагаемые усилия должны послужить закреплению результата многолетней работы по проекту конвенции и создать всестороннюю правовую основу для взаимодействия и сотрудничества государств на Каспии. Этот основополагающий юридический документ призван заложить прочный фундамент будущей архитектуры взаимоотношений на Каспии и будет способствовать дальнейшему укреплению стабильности и безопасности в Каспийском регионе.

Э. Мамедъяров довел до сведения участников совещания, что противодействие терроризму, транснациональной организованной преступности, незаконному обороту оружия, наркотических средств и торговле людьми требует консолидации усилий всех прикаспийских государств против вызовов и угроз международной и региональной стабильности и безопасности.

Он отметил, что прикаспийские государства должны и далее продолжать совместную и доверительную деятельность для сохранения Каспийского моря в качестве зоны мира, благополучия, стабильности и безопасности и прилагать усилия для дальнейшего расширения торгово-экономических и культурных связей, а также создания необходимых условий для развития бизнеса и туризма. Так как Каспийское море является важной составляющей во многих международных и региональных проектах, направленных на благосостояние народов стран Каспийского региона и мировой энергетической безопасности.

В своем выступлении министр затронул вопросы, связанные с укреплением международного сотрудничества, дальнейшим улучшением инвестиционного климата по освоению и транспортировке энергетических ресурсов на международные рынки, созданием надежных и безопасных коммуникаций, привлечением высокорентабельных и экологически чистых технологий, которые остаются важными приоритетами прибрежных государств.

"Азербайджанская сторона уверена, что все вопросы правового статуса Каспийского моря должны решаться в духе уважения суверенных прав прикаспийских государств и взаимовыгодного партнерства, а также путем укрепления доверия между сторонами, в частности в вопросах региональной стабильности, безопасности, экономической и научно-исследовательской деятельности на Каспии.

Меры доверия должны включать, в том числе, обеспечение равных условий безопасности для всех прикаспийских государств. Мы также уверены, что укрепление стабильности на Каспийском море должно основываться на учете интересов всех сторон и не нанесении ущерба безопасности друг друга, уважении суверенитета, территориальной целостности, независимости прикаспийских государств и невмешательства во внутренние дела друг друга", – отметил он.

В заключительной части своего выступления Э. Мамедъяров довел до сведения участников совещания, что скорейшее подписание Конвенции по правовому статусу Каспийского моря послужит принятию более действенных мер, направленных на дальнейшее взаимодействие по вопросам сохранения экосистемы Каспия и в том числе сотрудничество прикаспийских государств в различных сферах.