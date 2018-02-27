Глава МИД: Укрепление демократии и соблюдение прав человека одни из главных приоритетов для Азербайджана

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Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Укрепление демократии и соблюдение прав человека одни из главных приоритетов для Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров , выступая на сегменте высокого уровня 37-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

По словам министра, Азербайджан уделяет большое внимание вопросам развития образования и здравоохранения в стране.

Он напомнил, что Азербайджан был одной из первых стран, предоставивших женщинам право голосовать.

"Азербайджан является центром мультикультурализма в мире", - заявил Мамедъяров, отметив, что в стране в мире и в согласии проживают представители различных религий и наций.