Глава МИД Украины: Мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном

Украина заинтересована в дальнейшем укреплении двусторонних связей с Азербайджаном.

Украина заинтересована в дальнейшем укреплении двусторонних связей с Азербайджаном.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Мы крайне заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном, которого рассматриваем как стратегического партнёра. Мы стремимся к углублению диалога на всех уровнях. В этом и заключается значимость нашего визита", — подчеркнул украинский министр.

Андрей Сибига также выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном Украине, в частности городу Ирпень:

"Мы признательны Азербайджану за предоставленную гуманитарную помощь, особенно городу Ирпень. Мы высоко это ценим. Особенно благодарны за поддержку в трудный зимний период, когда мы остро нуждались в помощи, в том числе за поставки энергетического оборудования".

Глава украинского МИД отметил также наличие постоянного контакта между лидерами двух стран:

"Между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поддерживается постоянный диалог. Мой визит направлен на дальнейшее сближение наших двусторонних отношений в интересах обеих стран и народов. У нас большие ожидания от этого визита".

Напомним, визит делегации во главе с Андреем Сибигой в Азербайджан ожидается 25 мая.