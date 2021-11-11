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Джейхун Байрамов: Создание Зангезурского коридора еще больше укрепит сотрудничество в регионе

Джейхун Байрамов: Создание Зангезурского коридора еще больше укрепит сотрудничество в регионе 12:09 "Совместное заявление лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года было дополнено трехсторонним заявлением от 11 января 2021 года, в частности, в связи с открытием в регионе коммуникаций, и в регионе началась деятельность по конкре
Внешняя политика
11 ноября 2021 г. 12:26
Джейхун Байрамов: Создание Зангезурского коридора еще больше укрепит сотрудничество в регионе
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"Совместное заявление лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года было усилено трехсторонним заявлением от 11 января 2021 года, где, в частности, говорится об открытии в регионе коммуникаций. Сегодня началась деятельность по конкретным направлениям для открытия транспортных коммуникаций".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на восьмом заседании Совета министров иностранных дел Тюркского совета в Стамбуле.

"Транспортные, коммуникационные, инфраструктурные проекты отвечают интересам каждого из государств-участников этих проектов. Уверен, что это внесет вклад в мир, безопасность и развитие в регионе и создаст дополнительные возможности для всего тюркского мира, а также для других стран. Создание в регионе новых коммуникационных и транспортных коридоров, в том числе очень важного Зангезурского коридора, еще больше укрепит сотрудничество, а также будет способствовать росту товарооборота. Надеемся, что страны-партнеры также воспользуются этими возможностями", - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Zəngəzur dəhlizinin yaradılması regionda əməkdaşlığı daha da gücləndirəcək"

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