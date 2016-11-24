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    Глава МИД: Соглашение о стратегическом партнерстве создаст предпосылки для развития многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

    Эльмар Мамедъяров принял заместителя министра иностранных дел Польши

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Польши Мареком Жулковским. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече состоялся обмен мнениями относительно путей развития сотрудничества между Азербайджаном и Польшей  по актуальным вопросам. 

    Э.Мамедъяров отметил, что Польша является важным партнером Азербайджана и выразил заинтересованность в расширении двусторонних отношений с официальной Варшавой. 

    Марек Жулковский представил Э.Мамедъярову письмо с приглашением министра иностранных дел Польши Витольда Вашиковского относительно визита в эту страну. Министр принял это приглашение. 

    Э.Мамедъяров подчеркнул, что соглашение стратегического партнерства создаст важные предпосылки для развития многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

    Глава МИД Азербайджана рассказал о транспортных проектах, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана, в частности, об экономической выгоде  коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг".

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