Глава МИД: Соглашение о стратегическом партнерстве создаст предпосылки для развития многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Польши Мареком Жулковским.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече состоялся обмен мнениями относительно путей развития сотрудничества между Азербайджаном и Польшей по актуальным вопросам.

Э.Мамедъяров отметил, что Польша является важным партнером Азербайджана и выразил заинтересованность в расширении двусторонних отношений с официальной Варшавой.

Марек Жулковский представил Э.Мамедъярову письмо с приглашением министра иностранных дел Польши Витольда Вашиковского относительно визита в эту страну. Министр принял это приглашение.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что соглашение стратегического партнерства создаст важные предпосылки для развития многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Глава МИД Азербайджана рассказал о транспортных проектах, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана, в частности, об экономической выгоде коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг".